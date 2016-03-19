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صفحة محافظ جنوب سيناء تنشر صور تفقد 4 وزراء قرية بدوية وقلعة صلاح الدين

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صفحة محافظ جنوب سيناء تنشر صور تفقد 4 وزراء قرية بدوية وقلعة صلاح الدين صفحة محافظ جنوب سيناء تنشر صور تفقد 4 وزراء قرية بدوية وقلعة صلاح الدين
نشرت الصفحة الرسمية لمحافظة جنوب سيناء، صور، استقبال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أمس الجمعة، الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، وحسام الدين المغازى، وزير الموارد المائية والرى، والدكتور ممدوح الدماطى، وزير الآثار، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، للمشاركة فى احتفالات محافظة جنوب سيناء بعيدها القومى، وعودة مدينة طابا إلى الأراضى المصرية.

وأكدت الصفحة أن الوزراء شاركوا فى رفع العلم المصرى فى سماء مدينة طابا المصرية، فضلا عن تفقدهم للقرية البدوية الجديدة والتى تشمل وحدة صحية ومدرسة ومسجد ومركز شباب ومدرسة و60 محلا تجاريا و200 منزل بدوى بتكلفة 60 مليون جنيه من أحد المستثمرين، وتفقدهم لقلعة صلاح الدين الأثرية ومناقشة سبل تطويرها، ومستشفى طابا بعد افتتاحها.

جنوب سيناء، وزراء، الصحة، الاوقاف، الرى، طابا، مصر (1)

جنوب سيناء، وزراء، الصحة، الاوقاف، الرى، طابا، مصر (2)

جنوب سيناء، وزراء، الصحة، الاوقاف، الرى، طابا، مصر (3)

جنوب سيناء، وزراء، الصحة، الاوقاف، الرى، طابا، مصر (4)

جنوب سيناء، وزراء، الصحة، الاوقاف، الرى، طابا، مصر (5)

جنوب سيناء، وزراء، الصحة، الاوقاف، الرى، طابا، مصر (6)

جنوب سيناء، وزراء، الصحة، الاوقاف، الرى، طابا، مصر (7)

جنوب سيناء، وزراء، الصحة، الاوقاف، الرى، طابا، مصر (8)

جنوب سيناء، وزراء، الصحة، الاوقاف، الرى، طابا، مصر (9)

جنوب سيناء، وزراء، الصحة، الاوقاف، الرى، طابا، مصر (10)

جنوب سيناء، وزراء، الصحة، الاوقاف، الرى، طابا، مصر (11)

جنوب سيناء، وزراء، الصحة، الاوقاف، الرى، طابا، مصر (12)

جنوب سيناء، وزراء، الصحة، الاوقاف، الرى، طابا، مصر (13)

جنوب سيناء، وزراء، الصحة، الاوقاف، الرى، طابا، مصر (14)

جنوب سيناء، وزراء، الصحة، الاوقاف، الرى، طابا، مصر (15)
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