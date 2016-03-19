ضبط 23 محكوما عليهم و112 مخالفة مرورية فى حملات أمنية بشمال سيناء

أعلنت مديرية أمن شمال سيناء اليوم السبت فى بيان لها ضبط 23 محكوما عليهم بينهم 11 فى جنح الحبس الجزئى، 3 فى جنح الحبس المستأنف، 7 فى جنح الغرامات، 2 مخالفات، وتمكن ضباط قسم مباحث التموين بالاشتراك مع مديرية التموين من ضبط 4 قضايا تموينية وتمكن ضباط قسم المرافق من ضبط 23 مخالفة متنوعة.

وأضاف البيان أنه فى إطار جهود المديرية المستمرة لتفعيل قانون وقواعد المرور وتحقيق الانضباط المرورى بالطرق العامة والرئيسية للحد من الحوادث حفاظا على أرواح وممتلكات المواطنين فقد أسفرت الحملات المرورية عن ضبط 112 مخالفة مرورية.

ضبط 31 هاربا من تنفيذ أحكام و154 مخالفة مرورية بشمال سيناء