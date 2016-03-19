أخبار عاجلة

بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
«وفد الغربية» يطالب بأخذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لأعمال إرهابية مماثلة -
فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية -
مساء dmc - مسئول بكشافة الكاتدرائية المرقسية يكشف كواليس لحظة تفجير الكنيسة -
مساء الأنوار: لقاء مع مرتضى منصور وأحمد مرتضى على هامش تولي إيناسيو تدريب نادي الزمالك -
اختفاء فتاة بالبدرشين.. ووالدها: "ذهبت لحفظ القرآن ولم تعد" -
مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالصور...افتتاح مهرجان الأقصر السينمائي في دورته الخامسة

Google+ Print

السبت 19-03-2016 00:14

افتتحت مساء أمس الخميس فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الأقصر السينمائي ،وعلى الرغم من انه كان من المفترض ان يعرض فيلم نوارة للفنانين منه شلبي ومحمود حميدة في الافتتاح الا ان ظروف الطقس حالت دون ذلك ومن المقرر ان يعرض مساء اليوم الجمعة.

وحصلت منه شلبي على درع التكريم كما تواجدت الفنانة الهام شاهين وتسلمت درع تكريم الفنان عمر الشريف التى أهدت الدوره له و لكل من مصطفى المسناوى والمخرج هنرى دوبار.

ورحب كل من وزير الثقافة دكتور حلمي النمنم بالحضور واعرب عن سعادته باستمرار فعاليات المهرجان للعام الخامس على التوالي ووصفه بالمهرجان العريق كما اشاد بكل القائمين على المهرجان وللسيد محافظ الأقصر ووزارة السياحة لدورهما في إقامة المهرجان بهذا الشكل المنظم والأمن.

وكانت الفنانة يسرا قد إعتذرت عن حضور الافتتاح نظرا لانشغالها ليلا نهارا في تصوير دورها في مسلسل"خيط حرير"مع المخرج هاني خليفة،كما اعتذرت أيضا الفنانة ليلى علوى عن الحضور لأول مرة حيث كانت حريصة على حضور كل فعاليات المهرجان الذي يرأسه سيد فؤاد على مدار الأربعة أعوام الماضية وذلك بسبب انشغالها بتصوير مسلسلها"هي ودافنشي"مع الفنان خالد الصاوي ومي سليم.

هذا وقد حرص كل من الفنانين فاروق الفيشاوي وصبري فواز ودرة زروق وفتحي عبد الوهاب على حضور حفل افتتاح المهرجان والذي يسدل الستار عن فعالياته في 23 من مارس الجاري.

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

 

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي