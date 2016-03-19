بالصور...افتتاح مهرجان الأقصر السينمائي في دورته الخامسة

افتتحت مساء أمس الخميس فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الأقصر السينمائي ،وعلى الرغم من انه كان من المفترض ان يعرض فيلم نوارة للفنانين منه شلبي ومحمود حميدة في الافتتاح الا ان ظروف الطقس حالت دون ذلك ومن المقرر ان يعرض مساء اليوم الجمعة.

وحصلت منه شلبي على درع التكريم كما تواجدت الفنانة الهام شاهين وتسلمت درع تكريم الفنان عمر الشريف التى أهدت الدوره له و لكل من مصطفى المسناوى والمخرج هنرى دوبار.

ورحب كل من وزير الثقافة دكتور حلمي النمنم بالحضور واعرب عن سعادته باستمرار فعاليات المهرجان للعام الخامس على التوالي ووصفه بالمهرجان العريق كما اشاد بكل القائمين على المهرجان وللسيد محافظ الأقصر ووزارة السياحة لدورهما في إقامة المهرجان بهذا الشكل المنظم والأمن.

وكانت الفنانة يسرا قد إعتذرت عن حضور الافتتاح نظرا لانشغالها ليلا نهارا في تصوير دورها في مسلسل"خيط حرير"مع المخرج هاني خليفة،كما اعتذرت أيضا الفنانة ليلى علوى عن الحضور لأول مرة حيث كانت حريصة على حضور كل فعاليات المهرجان الذي يرأسه سيد فؤاد على مدار الأربعة أعوام الماضية وذلك بسبب انشغالها بتصوير مسلسلها"هي ودافنشي"مع الفنان خالد الصاوي ومي سليم.

هذا وقد حرص كل من الفنانين فاروق الفيشاوي وصبري فواز ودرة زروق وفتحي عبد الوهاب على حضور حفل افتتاح المهرجان والذي يسدل الستار عن فعالياته في 23 من مارس الجاري.