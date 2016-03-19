هذه كواليس ابعاد محمد حداقي عن دور العكيد "معتز" وهذا هو البديل ؟

علم " سيدتي نت " ان المخرج بسام الملا استبعد النجم السوري محمد حداقي عن اداء شخصية " العكيد معتز " في الجزئين الثامن و التاسع من مسلسل " باب الحارة " للكاتب سليمان عبد العزيز والذي بدأ المخرج ناجي طعمي بتصويره أمس في العاصمة السورية دمشق على ان يبدأ المخرج بسام الملا بإدارة وحدة تصوير ثانية بعد أيام من أجل اللحاق بموسم العرض الرمضاني .

وفي التفاصيل التي حصلت عليها " سيدتي نت " بشكل خاص فإن الاتفاق مع حداقي كان قد تم و جرى إبلاغه بمواقع و أماكن التصوير من قبل إدارة إنتاج المسلسل وصولاً إلى الاتفاق المادي إلا أن ارتباط حداقي بدور أساسي في مسلسل " دومينو " مع المخرج فادي سليم و كذلك ارتباطه ببطولة مسلسل " أيام لا تنسى " مع أيمن زيدان الذي يخوض تجربة إخراجية جديدة و يتابع تصوير عمله في ريف محافظة طرطوس ، كل ذلك وقف عائقاً أمام حداقي لأداء شخصية العكيد معتز .

وبحسب ما علم " سيدتي نت " أن حداقي حاول جاهداً تنسيق مواعيد التصوير ولكنه فشل في ذلك وحتى أن المخرج بسام الملا اتصل بأيمن زيدان واطلع منه على حجم حضور حداقي في مسلسل " ايام لا تنسى " ليتخذ قراره النهائي بالبحث عن ممثل آخر .

وفي بيان صحفي مشكوك بمصدره تلقت " سيدتي نت " نسخة منه ويقول أن وائل شرف طلب مبلغ يفوق المليون دولار أمريكي للمشاركة بالعمل ما ادى إلى استبعاده و أن الدور عرض على الممثل الشاب بلال مارتيني لكنه اعتذر بسبب ارتباطه بتصوير مسلسل " أحمر " مع المخرج جود سعيد وأن المخرج الملا يحاول إقناعه بالعدول عن قراره حتى لا يدخل في دوامة البحث عن بديل .

مصدر مقرب من المخرج بسام الملا نفى في حديث خاص لـ " سيدتي نت " صحة هذا البيان جملة و تفصيلاً وأكد انه مجهول المصدر ولا يقارب الحقيقة وقال المصدر أن الممثل الذي سيؤدي الشخصية هو الفنان الشاب " مصطفى سعد الدين " و الذي بدأ تصوير مشاهده اليوم .

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