جورج كلوني لـ اللاجئين في برلين: نحن مثلكم تماماً

خلال وجوده في العاصمة الألمانية برلين بمناسبة الذكرى الخامسة للحرب السورية، التقى النجم العالمي جورج كلوني George Clooney وزوجته المحامية اللبنانية أمل علم الدين بـ 3 أسر سورية لاجئة، للحديث عن مشاكل الهجرة الجماعية التي تجتاح العالم والتذكير أيضاً بأصولهما المهاجرة.

وقال كلوني في هذا الخصوص: "أنا من أصول إيرلندية، عائلتي قدمت إلى الولايات المتحدة منذ 100 عام، كنا لاجئين حينها. الإيرلنديون عوملوا بطريقة سيئة آنذاك، ولم يرحب بهم، ثم عملت الولايات المتحدة على قبولهم".

وأضاف: "هذه هي بلادنا، إنها قائمة على المهاجرين، ولكننا لم نفعل شيئاً جيداً في الفترة الأخيرة لتذكر أصولنا. وجودي هنا وحديثي معكم مهم، لتذكير الإدارة الأمريكية من نحن ومن سنكون دائماً.. نحن مثلكم تماما".

وتابع النجم خلال زيارته: "يجب أن نفكر بأنفسنا على أساس أننا من عالم متحضر، والأمة المتحضرة تتطلع عادة إلى إنهاء المآسي. نحن نقول إذا كنا على علم بها سنفعل شيئاً ما.. الحقيقة اننا نعلم بها ولكن ننسى أن هولاء الناس لا يغادرون بلدهم دون سبب. هؤلاء الناس يهربون من بلدهم لأنهم يعيشون مأساة لا تصدق، كانوا يعيشون حياة عادية لكنهم اصبحوا يعيشون في ظل التفجيرات والدمار، الحديث عن أرقام هائلة للمهاجرين سهل جداً، لكن من الصعب، رفض طفل يبكي في زاوية على الأرض بينما تتمنى أمه الموت برصاصة لأن ذلك سيكون أسرع".

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