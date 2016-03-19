اليوم.. رئيس الوزراء يلتقى أعضاء مجلس النواب بمحافظة الغربية

كتبت هند مختار يلتقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء اليوم السبت، أعضاء مجلس النواب عن محافظة الغربية لعرض برنامج الحكومة عليهم والاستماع لوجهة نظرهم حول مختلف القضايا ومشاكل أهالى دائرتهم. ويلتقى رئيس الوزراء خلال الأسبوع أعضاء مجلس النواب عن محافظة المنيا فى إطار سلسلة اللقاءات التى يعقدها بأعضاء مجلس النواب والتى بدأها منذ عده أسابيع، بالإضافة إلى استكمال لقاءاته برؤساء تحرير الصحف وعدد من الكتاب.

ومن المنتظر أن ينتهى رئيس الوزراء من لقاءاته بكافة أعضاء مجلس النواب، يوم ٢٤ مارس الجارى قبل يوم ٢٧، تمهيدا لعرض برنامج الحكومة الذى سيكون على مدار ساعتين أو ثلاثة وبعرض على شاشات الموجودة داخل قاعة مجلس النواب.

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