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اليوم.. رئيس الوزراء يلتقى أعضاء مجلس النواب بمحافظة الغربية

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اليوم.. رئيس الوزراء يلتقى أعضاء مجلس النواب بمحافظة الغربية اليوم.. رئيس الوزراء يلتقى أعضاء مجلس النواب بمحافظة الغربية
كتبت هند مختار يلتقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء اليوم السبت، أعضاء مجلس النواب عن محافظة الغربية لعرض برنامج عليهم والاستماع لوجهة نظرهم حول مختلف القضايا ومشاكل أهالى دائرتهم. ويلتقى رئيس الوزراء خلال الأسبوع أعضاء مجلس النواب عن محافظة المنيا فى إطار سلسلة اللقاءات التى يعقدها بأعضاء مجلس النواب والتى بدأها منذ عده أسابيع، بالإضافة إلى استكمال لقاءاته برؤساء تحرير الصحف وعدد من الكتاب.

ومن المنتظر أن ينتهى رئيس الوزراء من لقاءاته بكافة أعضاء مجلس النواب، يوم ٢٤ مارس الجارى قبل يوم ٢٧، تمهيدا لعرض برنامج الحكومة الذى سيكون على مدار ساعتين أو ثلاثة وبعرض على شاشات الموجودة داخل قاعة مجلس النواب.


>- رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب يكشفون تفاصيل اللقاء مع رئيس الحكومة.. المصريين الأحرار: ناقشنا جميع التحديات..سعيد حساسين يقترح إطلاق فضائية لتشجيع السياحة..و"المحافظين" يطالب بكاميرات مراقبة بالأقسام
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