روسيا:11 أجنبياً من جنسيات مختلفة ضمن ضحايا الطائرة المنكوبة بمطار روستوف

قالت السلطات الروسية، أن 11 أجنبياً من جنسيات مختلفة كانوا على متن الطائرة التى سقطت فى جنوب روسيا قرب مطار روستوف صباح اليوم السبت، و التابعة لشركة "فلاى دبى".

وأكدت شركة فلاى دبى، أنها تقوم بالتحقيق فى الحادث الذى تعرضت له إحدى طائراتها المتجهة من دبى إلى مطار روستوف جنوب روسيا.

وكانت طائرة من طراز بوينج 738، سقطت جنوب روسيا وعلى متنها 55 راكبا، بالإضافة إلى طاقم الطائرة البالغ عددهم 6 أشخاص، حيث لقى جميع ركاب الطائرة وطاقمها مصرعهم.

"فلاى دبى" تبدأ التحقيق فى سقوط طائرة جنوب روسيا..ومسؤول: جميع الركاب روس

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بالفيديو..سقوط طائرة ركاب طراز "بوينج 738"على متنها 61 شخصا جنوب روسيا

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