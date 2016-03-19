وفاة مأمور قسم ثالث أكتوبر إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة

توفى منذ قليل العميد محمد الدرملى، مأمور قسم ثالث أكتوبر، نتيجة أزمة قلبية توفى على إثرها، وسيتم تشييع جنازة الفقيد، اليوم، بحضور قيادات مديرية أمن الجيزة على رأسهم اللواء أحمد حجازى، مدير أمن الجيزة، واللواء خالد شلبى، مدير المباحث، بمدينة السادس من أكتوبر محل إقامته.ه .

وكان الفقيد عمل بخدمته بعدد من أقسام الشرطة بمحافظة الجيزة، حيث تولى مأمور قسم أول أكتوبر، وثالث أكتوبر .

- المرور يضبط 526 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى بالقاهرة الكبرى