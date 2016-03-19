خبير سياحى: آثار رشيد تحولت لمرعى للماعز والأغنام

قال الخبير السياحى السيد العاصى، إن أثار مدينة رشيد فى البحيرة تعانى من الإهمال الشديد من حيث الترميم والتعدى على حرم تلك الآثار بتربية الماعز والأغنام على سطح قلعة قايتباى ببرج رشيد، وكذلك القمامة والمياه الجوفية التى قد تؤدى إلى حدوث أضرار جسيمة بها، بالإضافة إلى فقدان القيمة الأثرية الثمينة التى أصبحت على حافة الهاوية.

وأضاف العاصى فى تصريحات صحفية لـ"اليوم السابع"، أن العديد من المنازل الأثرية والمساجد بمدينة رشيد، مهددة بالخطر والانهيار بعد محاصرتها بالقمامة والمياه الجوفية والباعة الجائلين وسط تجاهل الجهات المعنية.

وأكد العاصى أن المسئولين يتفقدوا الشوارع الرئيسية عند زيارتهم للمدينة ولكن المدينة من الداخل مليئة بالمخلفات ورائحة القمامة، وتلك المناطق تحتوى منازل أثرية قابلة للإندثار فى ظل الإهمال من كافة المسئولين.

وأشار أن مساجد أثرية تعرضت للتصدع والإهمال منها مسجد المحلى بشارع السوق ، وتم بنائه عام 1721 ميلادية، ويضم 99 عمود رخام وله ستة أبواب مزخرفة.

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