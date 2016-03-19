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اليوم.. مؤتمر علمى بجامعة كفر الشيخ بعنوان "فريق إعادة تأهيل القلب..هو حلمنا"

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اليوم.. مؤتمر علمى بجامعة كفر الشيخ بعنوان "فريق إعادة تأهيل القلب..هو حلمنا" اليوم.. مؤتمر علمى بجامعة كفر الشيخ بعنوان "فريق إعادة تأهيل القلب..هو حلمنا"
قال الدكتور حسن الباتع عميد كلية الطب البشرى بجامعة كفر الشيخ، إن الكلية ستنظم المؤتمر العلمى الثانى صباح اليوم السبت، بعنوان " إعادة تأهيل القلب.. هو حلمنا"، تحت رعاية الدكتور ماجد القمرى رئيس الجامعة، والدكتور على أبوشوشة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأضاف الباتع، فى تصريحات صحفية، يحاضر فى المؤتمر الدكتور رضا بيومى أستاذ أمراض القلب بكلية الطب جامعة بنها، الدكتور محمد كمال سلامة أستاذ أمراض القلب بجامعة أسوان، الدكتور وائل الفقى أستاذ جراحة القلب والصدر "مقرر المؤتمر"، الدكتور محمد عبدالعال أستاذ جراحة القلب والصدر ومدير مستشفى كفرالشيخ الجامعى، الدكتور إيهاب وهبى أستاذ جراحة القلب والصدر بجامعة طنطا وسكرتير الجمعية المصرية لجراحات القلب والصدر، الدكتور وائل حسيب أستاذ أمراض القلب بكلية الطب والدكتور محمود لبيب أستاذ العلاج الطبيعى.

وقال الباتع، سيحضر المؤتمر عدد كبير من الأطباء، وطلاب كليات الطب بالجامعة، وعدد من المهتمين بالقطاع الطبى.


>بالصور.. رئيس جامعة كفر الشيخ يختتم فعاليات أسبوع العلوم بجامعة كفر الشيخ

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