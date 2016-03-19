محافظة مطروح تطفئ الأنوار للمشاركة فى الحدث العالمى "ساعة الأرض"

أعلنت محافظة مطروح، أن قطاع كهرباء مطروح، يناشد الأهالى بالمشاركة الفعالة فى الحدث العالمى "ساعة الأرض" اليوم السبت، بإطفاء الأنوار لمدة ساعة من الساعة 8,30 إلى 9,30 مساءً لمواجهه الاحتباس الحرارى.

وقال البيان إن الحملة، تهدف إلى توفير استهلاك الطاقة، ورفع الوعى بظاهرة التغيرات المناخية، ودعم المشاركة الإيجابية للمجتمع فى حماية البيئة، من خلال إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية لمدة ساعة، إضافة إلى الهدف الأساسى وهو توحيد الشعوب، بالمشاركة فى حماية الكوكب بحيث يكون كل فرد فى العالم جزء من تلك المهمة.

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