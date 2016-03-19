الطائرات تقصف مواقع للمليشيات شرق تعز باليمن ومقتل 17 منهم

>قصفت طائرات دول التحالف العربى فى الساعات الأولى من صباح اليوم مواقع وتجمعات لمليشيات الحوثيين وصالح فى معسكر التشريفات جنوب القصر الرئاسى الذى يسيطر عليه شرق مدينة تعز .

وأوضح المركز الإعلامى للمجلس العسكرى أن النيران اندلعت بكثافة فى المعسكر وسط دوى انفجارات عنيفة بالمكان .

كما استهدفت الطائرات تجمعات للمليشيات فى حديقة الحيوان شرق المدينة ووقعت انفجارات وحرائق بها.. وكانت الطائرات قد حلقت فى شرق المدينة قبل عمليات القصف وبعدها .. وقامت الطائرات أمس بقصف مواقعهم فى القصر الجمهورى الذى تحاصره قوات الجيش والمقاومة وتبة سوفتيل شرق تعز .

ووقعت اشتباكات بين قوات الجيش والمقاومة وبين المليشيات فى عدة جبهات من المحور الشرقى للمدينة ومنها كلابة وثعبات وحى الكمب.. وصدت القوات هجوما للمليشيات فى حى الزنوج وشارع الأربعين شمال المدينة وأجبرتهم على الإنسحاب .

وأدت الاشتباكات وعمليات القصف طوال أمس إلى مقتل 17 من عناصر المليشيات وإصابة العشرات، فيما قتل اثنان من الجيش والمقاومة وأصيب 15 آخرون بالإضافة إلى مقتل 4 مدنيين وإصابة 19 بسبب القصف الذى تقوم به المليشيات على الأحياء السكنية .

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