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"حداد" ينهى حياته بسبب خلافات عائلية مع والدته فى المنيا

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"حداد" ينهى حياته بسبب خلافات عائلية مع والدته فى المنيا "حداد" ينهى حياته بسبب خلافات عائلية مع والدته فى المنيا
تكثف الأجهزة الأمنية بالمنيا، بالتنسيق مع مباحث ملوى، تحرياتها لكشف غموض واقعة مقتل حدّاد بسبب خلافات عائلية مع والدته.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء محمود عفيفى مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة ملوى من مستشفى ملوى العام بوصول "محمود. س" 28 سنة حداد، مصاب بجرح نافذ فى البطن، وتوفى عقب وصوله للمستشفى.

وبانتقال فريق بحث جنائى تحت إشراف العميد عبد الفتاح الشحات، وسؤال والده 56 سنة عامل، قرر أن ابنه أصاب نفسه بسكين كان بحوزته بسبب مشادة كلامية وقعت مع والدته "شادية. أ" 45 سنة ربة منزل، بسبب خلافات عائلية.

وبمعاينة مكان الواقعة بمسكن المجنى عليه عُثِرَ داخل غرفة نوم والده على سكين عليه آثار دماء، وجارى عمل التحريات حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

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