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الجيش الأمريكى: الطيران الروسى شن غارات جنوب سوريا لدعم بشار الأسد

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الجيش الأمريكى: الطيران الروسى شن غارات جنوب سوريا لدعم بشار الأسد الجيش الأمريكى: الطيران الروسى شن غارات جنوب سوريا لدعم بشار الأسد

>صرح متحدث عسكرى أمريكى الجمعة أن الطيران الروسى شن فعلا "بعض الضربات" فى جنوب سوريا هذا الأسبوع خلافا لما أكده قبل ساعات فى لقاء مع صحافيين.

وقال الكولونيل باتريك ريدر المتحدث باسم القيادة الأمريكية الوسطى فى رسالة الكترونية "يبدو أن الروس نفذوا فى نهاية المطاف بعض الضربات فى جنوب سوريا فى محيط تدمر، دعما" لنظام بشار الأسد.

وأضاف الكولونيل ريدر لوكالة فرانس برس أن الضربات "جرت على مدى أيام"، موضحا أنه تلقى "تحديثا" لمعلوماته خلال النهار، وقبيل ذلك قال الناطق الأمريكى أن الطيران الروسى لم ينفذ أى ضربة جوية فى سوريا هذا الأسبوع، خلافا لما ذكرته وزارة الدفاع الروسية التى قالت الجمعة أن الطيران الروسى يشن "عشرين إلى 25" غارة جوية يوميا لدعم الجيش السورى فى عمليته ضد الجهاديين فى تدمر.

وقال المتحدث الأمريكى أن "معظم الطائرات القتالية" التى نشرتها روسيا فى سوريا "غادرت" البلاد. وأضاف انه لا يزال يوجد للروس فى سوريا "مروحيات وطائرات نقل"، مشيرا إلى أنه "حتى الآن، لم نر الكثير من الحركة فى صفوف القوات البرية".

وأوضح الكولونيل ريدر أن قصفا "مدفعيا" روسيا جرى هذا الأسبوع فى منطقة تدمر، وكانت روسيا أعلنت الاثنين انسحابا جزئيا لقواتها من سوريا بعد أكثر من خمسة أشهر على بدء تدخلها العسكرى فى هذا البلد، لكنها حذرت فى الوقت نفسه من انها ستواصل ضرباتها ضد "أهداف إرهابية".
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