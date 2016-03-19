الأرصاد: ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة مصحوب بعواصف ترابية اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يحدث اليوم السبت، ارتفاع ملحوظ ومؤقت فى درجات الحرارة مصحوبا بنشاط للرياح الجنوبية الغربية المثيرة للرمال والأتربة على معظم الأنحاء قد تصل إلى حد العاصفة على بعض المناطق مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية وإلى اضطراب الملاحة البحرية والطقس لطيف على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على بافى الأنحاء نهارا بارد ليلا.إعلان - Ads إعلان - Ads
>- الأرصاد: ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة مصحوب بعواصف ترابية غدا
وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار هناك وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيهما ما بين متر ين إلى مترين ونصف والرياح شرقية تتحول إلى شمالية غربية أما البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح جنوبية شرقية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
القاهرةالصغرى 14 العظمى 31
الإسكندريةالصغرى 10 العظمى 26
مطروحالصغرى 10 العظمى 22
بورسعيدالصغرى 14 العظمى 25
دمياطالصغرى 14 العظمى 25
بلطيمالصغرى 13 العظمى 26
الإسماعيليةالصغرى 12 العظمى 32
السويسالصغرى 12 العظمى 32
العريشالصغرى 9 العظمى 30
نخلالصغرى4 العظمى 30
طاباالصغرى 9 العظمى 31
الطورالصغرى 14 العظمى 27
مرسىعلم الصغرى 15 العظمى 29
الغردقةالصغرى 15 العظمى 30
شرم الشيخالصغرى 17 العظمى28
رفحالصغرى 9 العظمى 29
كاترينالصغرى 4 العظمى21
سيوةالصغرى 14 العظمى 25
المنياالصغرى 9 العظمى 31
الفيومالصغرى 10 العظمى 31
رأس سدرالصغرى12 العظمى 27
أبوسمبلالصغرى15 العظمى 36
وسط الدلتاالصغرى 13 العظمى 30
أسيوطالصغرى 11 العظمى 32
سوهاجالصغرى 11 العظمى 33
الأقصرالصغرى 13 العظمى 34
أسوانالصغرى 15 العظمى 35
شلاتينالصغرى 16 العظمى30
حلايبالصغرى 18 العظمى 27
الوادى الجديدالصغرى 14 العظمى34
قناالصغرى 14 العظمى 34
نويبعالصغرى 15 العظمى 29
السلومالصغرى 12 العظمى 21.
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