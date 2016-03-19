الأرصاد: ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة مصحوب بعواصف ترابية اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يحدث اليوم السبت، ارتفاع ملحوظ ومؤقت فى درجات الحرارة مصحوبا بنشاط للرياح الجنوبية الغربية المثيرة للرمال والأتربة على معظم الأنحاء قد تصل إلى حد العاصفة على بعض المناطق مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية وإلى اضطراب الملاحة البحرية والطقس لطيف على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على بافى الأنحاء نهارا بارد ليلا.

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار هناك وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيهما ما بين متر ين إلى مترين ونصف والرياح شرقية تتحول إلى شمالية غربية أما البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح جنوبية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

القاهرة

الإسكندرية

مطروح

بورسعيد

دمياط

بلطيم

الإسماعيلية

السويس

العريش

نخل

طابا

الطور

مرسى

الغردقة

شرم الشيخ

رفح

كاترين

سيوة

المنيا

الفيوم

رأس سدر

أبوسمبل

وسط الدلتا

أسيوط

سوهاج

الأقصر

أسوان

شلاتين

حلايب

الوادى الجديد

قنا

نويبع

السلوم

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