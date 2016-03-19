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الأرصاد: ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة مصحوب بعواصف ترابية اليوم

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الأرصاد: ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة مصحوب بعواصف ترابية اليوم الأرصاد: ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة مصحوب بعواصف ترابية اليوم
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يحدث اليوم السبت، ارتفاع ملحوظ ومؤقت فى درجات الحرارة مصحوبا بنشاط للرياح الجنوبية الغربية المثيرة للرمال والأتربة على معظم الأنحاء قد تصل إلى حد العاصفة على بعض المناطق مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية وإلى اضطراب الملاحة البحرية والطقس لطيف على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على بافى الأنحاء نهارا بارد ليلا.

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار هناك وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيهما ما بين متر ين إلى مترين ونصف والرياح شرقية تتحول إلى شمالية غربية أما البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح جنوبية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن :

القاهرة

الصغرى 14 العظمى 31

الإسكندرية

الصغرى 10 العظمى 26

مطروح

الصغرى 10 العظمى 22

بورسعيد

الصغرى 14 العظمى 25

دمياط

الصغرى 14 العظمى 25

بلطيم

الصغرى 13 العظمى 26

الإسماعيلية

الصغرى 12 العظمى 32

السويس

الصغرى 12 العظمى 32

العريش

الصغرى 9 العظمى 30

نخل

الصغرى4 العظمى 30

طابا

الصغرى 9 العظمى 31

الطور

الصغرى 14 العظمى 27

مرسى

علم الصغرى 15 العظمى 29

الغردقة

الصغرى 15 العظمى 30

شرم الشيخ

الصغرى 17 العظمى28

رفح

الصغرى 9 العظمى 29

كاترين

الصغرى 4 العظمى21

سيوة

الصغرى 14 العظمى 25

المنيا

الصغرى 9 العظمى 31

الفيوم

الصغرى 10 العظمى 31

رأس سدر

الصغرى12 العظمى 27

أبوسمبل

الصغرى15 العظمى 36

وسط الدلتا

الصغرى 13 العظمى 30

أسيوط

الصغرى 11 العظمى 32

سوهاج

الصغرى 11 العظمى 33

الأقصر

الصغرى 13 العظمى 34

أسوان

الصغرى 15 العظمى 35

شلاتين

الصغرى 16 العظمى30

حلايب

الصغرى 18 العظمى 27

الوادى الجديد

الصغرى 14 العظمى34

قنا

الصغرى 14 العظمى 34

نويبع

الصغرى 15 العظمى 29

السلوم

الصغرى 12 العظمى 21.

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>- الأرصاد: ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة مصحوب بعواصف ترابية غدا

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