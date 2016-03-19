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متسيبش حته فى جسمك مبلولة.. عشان تقى نفسك من المرض وتحافظ على جلدك

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متسيبش حته فى جسمك مبلولة.. عشان تقى نفسك من المرض وتحافظ على جلدك متسيبش حته فى جسمك مبلولة.. عشان تقى نفسك من المرض وتحافظ على جلدك
ترك الجسم مبتلا بداية من القدم والأيدى وحتى الأعضاء التناسلية بعد غسلها، من العادات غير الصحية، خاصة فى فصل الصيف، فالكثير من الأشخاص يتركون المياه على أجسادهم دون تجفيف، اعتقادا منهم بأنها تتسبب فى ترطيب الجلد.

ويحذر الدكتور آدم عباس استشارى الأمراض الجلدية، من ترك الأيدى وأى من أجزاء الجسم بعد غسله مبللا، بما فيها الأعضاء الخاصة، فالمياه التى تظل ساكنة على الجسم دون تجفيف تعد مناخ جيد لنمو فطريات وبكتيريا لا يمكن تكاثرها على الجلد الجاف، كما أنها تزيد من الالتهابات المهبلية لدى السيدات والفتيات، والتهابات فى الرجال أيضا.

ويوضح استشارى الجلدية أن الأضرار الصحية الناجمة عن ترك الجسم مبللا، تشمل زيادة فرص الإصابة بتشققات وقشف الجلد، وقد يعانى سطح الجلد من مشكلات جراء نمو مفرط للبكتيريا عليه، لذا يجب تجفيفه جيدا، كما قد يسبب البلل الدائم للبشرة ظهور كرمشات وخطوط تجاعيد ، وهى علامات شيخوخة جلد مبكرة غير مستحبة، ويعد الهرش أو ملامسة الأيدى المبتلة لأجزاء الجسم المختلفة تصرفا غير صحيا لأنه يحدث نشاط ميكروبى من مكان لآخر بالجسم، ما قد يسبب الحساسية، والجفاف وغيرها من الأعراض الجلدية.


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