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سماع مرافعة الدفاع بمحاكمة 51 متهماً فى اقتحام سجن بورسعيد اليوم

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سماع مرافعة الدفاع بمحاكمة 51 متهماً فى اقتحام سجن بورسعيد اليوم سماع مرافعة الدفاع بمحاكمة 51 متهماً فى اقتحام سجن بورسعيد اليوم
تستمع اليوم السبت محكمة جنايات بورسعيد والمنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى ، وبعضوية المستشارين سعد الدين سرحان ووائل عمر وسكرتارية محمد عبد الستار، بقضية محاولة اقتحام سجن بورسعيد، عقب صدور الحكم فى قضية "مذبحة الاستاد"، ما أسفر عن مقتل 42 شخصًا، بينهم ضابط وأمين شرطة، لمرافعات الدفاع عن المتهمين.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013، قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكى، وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى، و40 آخرين عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين، وذلك عقب صدور الحكم فى قضية مذبحة بورسعيد، ونفاذًا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين فى القضية أنفة البيان إلى المحكمة.


>- تأجيل محاكمة 51 متهما باقتحام سجن بورسعيد لـ 19 مارس للمرافعة

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مصر 365

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