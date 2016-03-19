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اليوم.. استكمال محاكمة المتهم بالنصب على الفنانة ماجدة

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اليوم.. استكمال محاكمة المتهم بالنصب على الفنانة ماجدة اليوم.. استكمال محاكمة المتهم بالنصب على الفنانة ماجدة
تستكمل اليوم محكمة جنح الدقى، محاكمة "أحمد.ش" رجل أعمال والمتهم بالنصب على الفنانة ماجدة الصباحى، فى البلاغ المقدم للنائب العام برقم 8302 لعام 2015، تتهمه فيه بالنصب عليها فى مبلغ 20 مليون جنيه مصرى.

وكانت الفنانة ماجدة الصباحى قد تقدمت ببلاغ إلى النائب العام، بأنها ارتبطت بالمدعو "أ.ش" بعقد إيجار مقابل أجر شهرى لأحد المطاعم بالحى التجارى الذى تملكه بمدينة السادس من أكتوبر، وأثناء نشوب تلك العلاقة الإيجارية تعرض هذا الشخص لأزمات مالية متتالية واستدان منها مبالغ على فترات حرر بها شيكات وصلت إلى 20 مليون جنيه مصرى تستحق التحصيل فى تواريخ محددة.

وتعود وقائع هذه القضية إلى تقدم الفنانة ماجدة بواحد من هذه الشيكات فى بلاغ للنيابة العامة ضد هذا الشخص، الذى قام بالتقدم ببلاغ ضدها مرفق به إقرار ينسب فيه توقيعها بأنها حصلت القيمة المالية لكامل الشيكات نقدا وهو ما نفت علمها بهذا الإقرار.

وأوضحت الفنانة ماجدة أنها طوال الخمسة أشهر الماضية كانت ملازمة للفراش إثر تعرضها لوعكة صحية شديدة، مشيرة إلى أنها "تثق فى عدالة السماء أولا وعدالة القضاء المصرى ثانيا، وقالت إذا ثبت أن هذا التوقيع صحيحا، سيكون المدعى عليه قد اختلسه أثناء مرضى، ويستطيع الطب الشرعى إثبات مرضى أثناء تلك الفترة التى كنت أتناول بها كما هائلا من الأدوية لتسكين آلام المرض.


>- الخبير الفنى بقضية النصب على الفنانة ماجدة الصباحى: لم يثبت من قام بالتوقيع

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