ضبط حارس أمن بحوزته بندقية آلية تحصل عليها خلال أحداث ثورة يناير بالمقطم

تمكن رجال المباحث بقسم شرطة المقطم من ضبط حارس أمن بحيازته بندقية آلية و25 طلقة نارية من ذات العيار وحرر محضر بالواقعة.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة المقطم تفيد بحيازة "مصطفى.ا.ع" 49 سنة حارس أمن ومقيم دائرة القسم لسلاح نارى وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه وبحوزته سلاح نارى عبارة عن بندقية آلية تحمل أرقام (11175) وغير المبلغ بسرقتها 25 طلقة من ذات العيار.

وبمناقشته اعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، وأقر بتحصله عليه من أحد الأشخاص بمحافظة سوهاج خلال أحداث يناير 2011م ، تحرر عن ذلك المحضر وتولت النيابة التحقيق.

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