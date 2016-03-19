دراسة يابانية: الكالسيوم يساعد على النوم بشكل جيد

الكالسيوم ليس عنصرا غذائيا فقط يساعد على تقوية العظام؛ ولكنه يساعد على النوم بشكل جيد. ووفقا لدراسة جديدة أجراها باحثون بمركز ريكن لعلم الأحياء وجامعة طوكيو فى اليابان، والتى كشفت نتائجها النقاب عن نظرية جديدة لطريقة النوم، ووجدوا أن بطء النوم يعتمد على نشاط الكالسيوم فى الخلايا العصبية فى المخ.

وفى تقرير نشره مؤخرا الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، قال الباحث فى الدراسة هيروكى أويدا: رغم أن النوم وظيفة فسيولوجية، لكنه لا يزال لغزا، وفى الدراسة استخدمنا مجموعة من التقنيات العلمية على فئران التجارب للبحث عن الآلية الرئيسية للنوم وتمكننا من تحديد 7 جينات ذات صلة بالكالسيوم وتحديد فترة النوم.

وأكد أويدا أن هذه النتائج تساهم فى فهم وعلاج اضطرابات النوم والأمراض العصبية التى ارتبطت بهذه الجينات والكالسيوم، إضافة إلى أنها ستساعد فى التوصل لأدوية تساعد على النوم الجيد، وقد تصبح هذه الجينات ضمن عقاقير تعالج الاضطرابات النفسية الناتجةعن قلة النوم .

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