أخبار عاجلة

بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
«وفد الغربية» يطالب بأخذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لأعمال إرهابية مماثلة -
فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية -
مساء dmc - مسئول بكشافة الكاتدرائية المرقسية يكشف كواليس لحظة تفجير الكنيسة -
مساء الأنوار: لقاء مع مرتضى منصور وأحمد مرتضى على هامش تولي إيناسيو تدريب نادي الزمالك -
اختفاء فتاة بالبدرشين.. ووالدها: "ذهبت لحفظ القرآن ولم تعد" -
مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

دراسة يابانية: الكالسيوم يساعد على النوم بشكل جيد

Google+ Print
دراسة يابانية: الكالسيوم يساعد على النوم بشكل جيد دراسة يابانية: الكالسيوم يساعد على النوم بشكل جيد
الكالسيوم ليس عنصرا غذائيا فقط يساعد على تقوية العظام؛ ولكنه يساعد على النوم بشكل جيد. ووفقا لدراسة جديدة أجراها باحثون بمركز ريكن لعلم الأحياء وجامعة طوكيو فى اليابان، والتى كشفت نتائجها النقاب عن نظرية جديدة لطريقة النوم، ووجدوا أن بطء النوم يعتمد على نشاط الكالسيوم فى الخلايا العصبية فى المخ.

وفى تقرير نشره مؤخرا الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، قال الباحث فى الدراسة هيروكى أويدا: رغم أن النوم وظيفة فسيولوجية، لكنه لا يزال لغزا، وفى الدراسة استخدمنا مجموعة من التقنيات العلمية على فئران التجارب للبحث عن الآلية الرئيسية للنوم وتمكننا من تحديد 7 جينات ذات صلة بالكالسيوم وتحديد فترة النوم.

وأكد أويدا أن هذه النتائج تساهم فى فهم وعلاج اضطرابات النوم والأمراض العصبية التى ارتبطت بهذه الجينات والكالسيوم، إضافة إلى أنها ستساعد فى التوصل لأدوية تساعد على النوم الجيد، وقد تصبح هذه الجينات ضمن عقاقير تعالج الاضطرابات النفسية الناتجةعن قلة النوم .

طبيب يكتشف طريقة تساعدك على النوم فى 60 ثانية
>تعرفى على أهمية النوم لصحة طفلك

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365