"فلاى دبى" تبدأ التحقيق فى سقوط طائرة جنوب روسيا..ومسؤول: جميع الركاب روس

قالت قناة العربية، أن مسئول روسى رفيع المستوى ، أكد أن معظم ركاب الطائرة التابعة لشركة "فلاى دبى" والتى سقطت قرب مطار روستوف جنوب روسيا، من المواطنون الروس، حيث لقى جميع ركاب الطائرة وطاقمها مصرعهم.

فيما أكدت شركة فلاى دبى، أنها تقوم بالتحقيق فى الحادث الذى تعرضت له إحدى طائراتها المتجهة من دبى إلى مطار روستوف جنوب روسيا.

وكانت طائرة من طراز بوينج 738، سقطت جنوب روسيا وعلى متنها 55 راكبا، بالإضافة إلى طاقم الطائرة البالغ عددهم 6 أشخاص.

- بالفيديو..سقوط طائرة ركاب طراز "بوينج 738"على متنها 61 شخصا جنوب روسيا

>