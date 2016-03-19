مصادر:"قصر العينى" اعترض على إحالة 4 أطباء للتحقيق باعتبارهم أبناء أساتذة

كشفت مصادر بقصر العينى لـ"اليوم السابع"، أن أربعة أطباء بدرجة مدرسين مساعدين بقسم الجراحة، تمت إحالتهم للتحقيق بسبب إضرابهم عن العمل وامتناعهم عن تقديم الخدمات العلاجية أثناء نوبتجياتهم فى القصر الفرنساوى التعليمى، هم أبناء أساتذة بكلية طب قصر العينى التابعة للجامعة.

وأضافت المصادر، أن اجتماع مجلس كلية طب قصر العينى الأخير، شهد اعترضاً على قرار الدكتور جابر نصار، رئيس الجامعة بوقف الـ 4 أطباء، وذلك لأنهم أبناء أساتذة بالكلية، مشيرة إلى أن الدكتور جابر نصار أكد لمجلس كلية الطب أن القانون سيسرى على الجميع بنفس الكيفية ولا محاباة لأحد.

وأكدت المصادر، أن الدكتور فتحى خضير عميد الكلية، أكد خلال اجتماع المجلس، عدم إخطاره بقرار إحالة المدرسين المساعدين للتحقيق قبل اصداره، وأن عدداً من أعضاء مجلس الكلية طالبوا بضرورة سيطرة إدارة كلية الطب على مستشفى الفرنساوى الذى يعد وحدة ذات طابع خاص، ومن ثم تعيين مدير المستشفى عن طريق إدارة الكلية وليس إدارة الجامعة، كما أن الاجتماع شهد اعتراضات على اللائحة الجديدة لمستشفى الفرنساوى.

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- اجتماع مجلس "طب قصر العينى" يشهد اعتراضات على إحالة 4 أطباء للتحقيق