19 نائبا يزورون حلايب وشلاتين للاستماع لمشاكل أبنائها وعرضها على البرلمان

تزور، غداً الأحد، لجنة برلمانية مكونة من 19 عضواً منطقة حلايب وشلاتين للوقوف على مشكلات المنطقة وعرضها بالمجلس.

ومن المقرر أن تستغرق اللجنة البرلمانية خلال زيارتها لمنطقة حلايب وشلاتين 4 أيام تبدأ من يوم 20 حتى 23 من مارس الجارى.

ويشارك فى اللجنة 19 عضواً، هم "محمود رشاد حبيب وتادرس قلدس تادرس وأحمد محمد أحمد أبو خليل، ومحمد صلاح خليفة، وحسن محمد السيد، ومحمد سلامة توفيق الجوهرى، ومنال ماهر عازر وأحمد محمد بدران وعصام أبو المجد سليم وإيهاب فتحى ورضا أحمد سليمان البلتاجى، ومحمد محمد على كلوب، وأحمد عبد الواحد رسلان، وممدوح على عمارة، و أشرف عمر الساداتى، وإيهاب عبد المنعم محمد رضوان من أمانة شئون اللجان، وطارق سيد قرنى العلاقات العامة، ورائد شادى الغوبارى من حرس المجلس.

ومن جانبه، أكد ممدوح عمارة عضو مجلس النواب، أن يزور الوفد فى اليوم الأول مدينة مرسى علم، وفى اليوم الثانى يزرو الوفد مدينة الشلاتين ويلتقى أهالى قرية مرسى حميرة للاستماع لمشاكلهم، وتفقد عدد من المدارس والمستشفى المركزى هناك، وفى اليوم الثالث والرابع تختتم اللجنة زيارتها بتفقد مدينة حلايب ولقاء الأهالى هناك، مؤكداً أن الهدف من زيارة اللجنة البرلمانية للمنطقة رفع تقارير للمجلس عن مطالب واحتياجات سكان المنطقة.

الأحد.. لجنة برلمانية تزور حلايب وشلاتين للوقوف على مشكلات المنطقة