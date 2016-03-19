رواد تويتر يقدمون مقترحاتهم لتطوير التعليم عبر هاشتاج "لو هتكون وزير"

وجه رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، مساء اليوم الجمعة، رسائلهم لوزير التعليم، عبر هاشتاج "لو كنت وزير التعليم"، إذ سردوا مقترحاتهم لتطوير المنظومة التعليمية عبر الهاشتاج الذى ظهر ضمن قائمة الأكثر تداولاً.

وجاءت أبرز التغريدات عبر الهاشتاج، "هطلع أجيال فاهمة مش حافظة"، "كنت هطلع جيل يعرف ينفع نفسه وبلده حاجة تفيد بجد مش نلاقى جيل همه ازاى ينط من السور علشان يهرب من المدرسة"، "التعليم فى مصر المدرسى والجامعى اكبر اشتغاله وبيقتل الابداع وبيساعد على التخلف"، "اجمع كل الطلاب وأسألهم مين منكم ما عنده واسطة؟ واللى يقول لى انا يا وزير . اقول له مافى داعى تتعب نفسك روح نام فى بيتكم"، "هطور مناهج الفيزياء والكيمياء اللى موجودة من خمسين سنة".

وتابع المغردون "هلغى التنسيق فى الثانوية العامة، وهلغى الامتحانات اصلاً"، "يومين دوام والباقى إجازة"، "هعمل إبادة للمناهج وابدأ على نضافة"، "هلغى التعليم واعمل السنة كلها اجازة"، "افتح مطاعم ومقاهى وننسى شئ اسمه مقصف"، "كنت فرضت نظام جديد وهربط مرتب المدرس على متوسط فهم الطلبة فى المادة اللى بيدرسها"

وأكملت التغريدات "هلغى الغياب دا اللى بيذلونا بيه طول عمرنا، هعمل الامتحانات open book وهطلعهم رحلة لفرنسا فى التخرج"، "مادة التربية الرياضية هخليها مادة أساسية، فيها نجاح وسقوط ..هأهل الطالب نفسيا وعقليا وجسديا !"، " هنجح الطلبة كلهم".

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