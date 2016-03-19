تعديل شبكة الصرف الصحى بـ6 أكتوبر لاستيعاب كميات المياه من المحطة الجديدة

كشف المهندس حنفى محمد حنفى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، أن خط الـ1000 ملى بمحطة أكتوبر، والذى تم الانتهاء منه أواخر العام الماضى، قضى بشكل كبير على انقطاع المياه بمنطقتى الهرم وفيصل، والذى ستظهر نتائجه بالصيف لعدد ساعات تصل إلى 15 ساعة باليوم، بمعدل 100 ألف متر مكعب فى أحياء الوسط.

وأضاف رئيس الشركة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم مد خط مياه لضخ 50 ألف متر مكعب، من محطة أكتوبر لعدد من المناطق، والتى كانت تعمل بنظام المناوبات كمناطق الحى الثانى والأمل ومساكن الأولى بالرعاية والمصانع.

وأشار رئيس الشركة إلى أنه تم مراعاة شبكة الصرف الصحى بمناطق فيصل والهرم لتستوعب كمية المياه الجديدة، حيث تم تكبير شبكة الصرف بالمجمع الرئيسى بكفر طهرمس، ليتم التصريف بمحطة الطالبية بعد عمل إحلال وتجديد بها لتستوعب 60 ألف متر مكعب.

وأكد حنفى أنه يتم تركيب معدات رفع جديدة بمحطة مياه لنيابة ليكون الضخ بها 200 ألف متر مكعب بدلاً من 160 ألف.

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