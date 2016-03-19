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غدا.. افتتاح أول وحدة للخدمات الصحية بكلية تمريض جامعة قناة السويس

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غدا.. افتتاح أول وحدة للخدمات الصحية بكلية تمريض جامعة قناة السويس غدا.. افتتاح أول وحدة للخدمات الصحية بكلية تمريض جامعة قناة السويس
يفتتح غد الأحد الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس والدكتور عاطف محمد أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة وفاء عبد العظيم الحسينى عميد كلية التمريض، وحدة الخدمة الجماهيرية كوحدة تابعة لمركز خدمة المجتمع بالكلية.

وقالت الدكتورة وفاء عبد العظيم، إن الهدف من الوحدة هو تلبية الاحتياجات الصحية لكل من ( أعضاء هيئة التدريس – العاملين – الطلاب بالجامعــــــة) وأن الوحدة تقوم بتقديم الخدمات الصحية التالية ( قياس الوزن والطول – قياس نسبة السكر فى الدم – قياس الضغط وإعطاء إرشادات صحيـــــة – إعطاء الحقن العضلى – إسعافات أولية للجروح ) وتقــــــدم هذه الخدمات يومياً من الأحـــد إلى الخميس من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى الساعـــــة الثانيــــة والنصف ظهراً.

وأضافت أن مقدمى الرعاية الصحيــة من المدرسين المساعدين والمعيدين بالكليـــــــة وتحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بالكلية.


>- الأحد.. افتتاح أول وحدة للخدمات الصحية بكلية تمريض جامعة قناة السويس

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