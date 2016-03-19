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بالصور.. تونس تحيى الذكرى الأولى لاعتداء متحف باردو

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بالصور.. تونس تحيى الذكرى الأولى لاعتداء متحف باردو بالصور.. تونس تحيى الذكرى الأولى لاعتداء متحف باردو

>أحيت تونس الجمعة الذكرى الأولى لاعتداء باردو أول ثلاث اعتداءات ثلاث كبيرة استهدفت سياحا أجانب فى البلاد فى 2015.

وتم داخل المتحف الشهير بالعاصمة التونسية الذى يضم أكبر مجموعات فسيفساء رومانية فى العالم، تدشين لوحة تذكارية حملت أسماء الضحايا ال 22 للاعتداء وهم 21 سائحا وشرطيا تونسيا.

ووضعت باقات زهور قرب النصب "تخليدا لذكرى شهداء الثقافة"، بحسب تعبير وزيرة الثقافة التونسية سنيا مبارك، كما أقيم نصب مماثل فى حديقة المتحف ببادرة من جمعية "كلنا تونس".

وأضافت الوزيرة التونسية "نريد أن نقول من خلال هذا التكريم أننا اخترنا ثقافة الحياة ومحاربة ثقافة الموت"، وحضر الموكب العديد من أعضاء والنواب التونسيين ودبلوماسيين ومسؤولين اجانب.

وقال وزير الخارجية الفرنسى جان مارك إيرولوت من جهته "فى تونس الوحشية تضرب لكنها لا تنتصر" محييا روح "المقاومة" و"شجاعة" الشعب التونسى ومؤكدا مجددا "التضامن التام" لفرنسا مع تونس.

الذكرى الأولى لاعتداء متحف باردو (1)

الذكرى الأولى لاعتداء متحف باردو (15)

الذكرى الأولى لاعتداء متحف باردو (16)

الذكرى الأولى لاعتداء متحف باردو (17)

الذكرى الأولى لاعتداء متحف باردو (18)

الذكرى الأولى لاعتداء متحف باردو (19)

الذكرى الأولى لاعتداء متحف باردو (20)

الذكرى الأولى لاعتداء متحف باردو (21)

الذكرى الأولى لاعتداء متحف باردو (22)

الذكرى الأولى لاعتداء متحف باردو (23)

الذكرى الأولى لاعتداء متحف باردو (24)

الذكرى الأولى لاعتداء متحف باردو (25)

الذكرى الأولى لاعتداء متحف باردو (26)

الذكرى الأولى لاعتداء متحف باردو (27)

الذكرى الأولى لاعتداء متحف باردو (28)

الذكرى الأولى لاعتداء متحف باردو (29)
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مصر 365

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