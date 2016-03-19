لو تخنتى بعد الولادة ولا يهمك.. نصائح تخسسك بأمان فترة الرضاعة

"لو تخنتى بعد الحمل والولادة متزعليش" فالدكتور كريم صبحى استشارى النفسية، ينصحك بالتوقف عن التفكير السلبى تجاه شكل وطبيعة جسدك.

كما ينصحك الدكتور كريم بعدة خطوات، هى:

- اهتمى بتربيتك لطفلك الصغير، فوجوده فى حياتك يستحق هذا الثمن والعناء وأكثر.

>- كونى إيجابية فى تفكيرك، فلا داع للحزن على زيادة وزنك فهو أمر طبيعى وتغيرات الجسم أمر طبيعى مع الحمل والولادة.

>- كونى إيجابية فى خطواتك لاستعادة رشاقتك، حتى لا تعيشى فى كآبة وحزن، ولا تنسى أهمية عودتك لسابق وزنك.

>- اهتمى بالتخلص الهادئ من وزنك، ولا تتعجلى ولا تؤذى نفسك ولا رضيعك برجيمات قاسية أو بأدوية تخسيس تؤثر على الرضاعة.

>- اجعلى الولادة وتربية طفلك حافزا لممارسة الرياضة وتحسين مزاجك ووزنك.

كما نصح الدكتور عادل أمجد استشارى السمنة، بتركيز المرأة المرضع على تخسيس الدهون والوزن الذى اكتسبته خلال الحمل، وعدم التسرع فى التخلص من هذا الوزن سريعا، لعدم التأثير بالسلب على صحتها وقوتها وتعافيها من آثار الولادة، وكذلك لعدم التأثير السلبى على رضاعة المولود.

وأكد استشارى السمنة ضرورة تناول الأطعمة الغنية بالفائدة والسعرات المعتدلة والدهون القليلة فى الوقت ذاته، ولا تؤثر على إدرار اللبن بل على العكس تزيد منه، ومن أهمها الخضراوات الورقية الغنية بالمياه، وعدم إهمال تناول البروتين كالسمك والدجاج لأهميتهما القصوى فى تلك المرحلة، محذرا من الامتناع عن أطعمة بعينها لاحتوائها على نسبة من الدهون أو السعرات، ويجب تناولها بحرص دون الامتناع عنها.

وطالب الدكتور عادل أمجد السيدات بتناول عدد أكبر من الوجبات يتعدى الأربعة بشرط أن تكون وجبات صحية، مع شرب السوائل والمياه بكثرة دون شك، لأن هذا النظام الغذائى يضمن شبع دائم للمرضع، فضلا عن إدرارها للبن، أما عن ممارستها للرياضة وأداء تمرينات بسيطة، فيكون أن تكون تحت إشراف الطبيب المتابع وعدم ممارستها إلا بإذنه.