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ثروت سويلم: الأمن وافق على حضور "ألف مشجع" فى مباراتى الأهلى والزمالك

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ثروت سويلم: الأمن وافق على حضور "ألف مشجع" فى مباراتى الأهلى والزمالك ثروت سويلم: الأمن وافق على حضور "ألف مشجع" فى مباراتى الأهلى والزمالك
أكد العميد ثروت سويلم، المدير التنفيذى لإتحاد الكرة، أن الأمن وافق على حضور "ألف مشجع" من أعضاء الجمعية العمومية والفرق الرياضية المختالفة، لكل من الأهلى والزمالك، فى مباراتيهما اليوم، السبت.

ويواجه،الأهلى فريق ريكرياتيفو الأنجولى، على ملعب برج العرب، ويلتقى الزمالك مع يونيون دوالا الكاميرونى، على استاد بترو سبورت، فى إياب دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا.

أوضح سويلم، أنه حدثت اتصالات بين المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، والمهندس محمود طاهر رئيس النادى الأهلى، ومرتضى منصور رئيس الزمالك، وتم التوصل لاتفاق على حضور "ألف" مشجع لكل فريق، شرط ان يكون جميع المشجعين من أعضاء الجمعية العمومية والفرق الرياضية الخاصة بكل نادى، مشيراً إلى أن الإتفاق حدث بشكل شفوى، ولم يتم تحرير مستندات على ذلك.

أضاف المدير التنفيذى للجبلاية، خلال تصريحاته لبرنامج "الملاعب اليوم" مع حازم إمام، أنه من ضوابط حضور المبارتين، أن يرسل كل نادى "الأهلى والزمالك" 20 أتوبيس، بكل أتوبيس 50 فرد، تم إخطار مديريات الأمن بأسمائهم، على أن يرافق الأتوبيسات مسئولون من أمن الأندية، ومن وزارة الداخلية.


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