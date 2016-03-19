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سفر وعودة 1246 مصريا وليبيا و عبور 238 شاحنة من منفذ السلوم فى 24 ساعة

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سفر وعودة 1246 مصريا وليبيا و عبور 238 شاحنة من منفذ السلوم فى 24 ساعة سفر وعودة 1246 مصريا وليبيا و عبور 238 شاحنة من منفذ السلوم فى 24 ساعة
أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1246 مصريا وليبيا و 238 شاحنة فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

قال مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفى، فى تصريحات صحفية، أن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 755 إلى الجانب الليبى، بينهم 214 مصريا و 541 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 491 بينهم 279 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 112 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير من العام الماضى، عقب تعرض 21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك وحتى الآن إلى 144 ألف و 136 مصريا.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 100 شاحنة بضائع مصرية وعودة 138 شاحنات عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضى الليبية، بالمنطقة الشرقية.

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