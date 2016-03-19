مدير مستشفى المحلة: عملية تركيب جهاز تعويضى بالعضو الذكرى ليست ترفيه

قال الدكتور جمال شادى مدير مستشفى المحلة العام، إن عملية تركيب جهاز تعويضى بالعضو الذكرى لرجل فى العقد السادس من عمره، غير متزوج، مقيم بقرية منية سمنود بمحافظة الدقهلية، تجرى لأول مرة بالمستشفيات العامة على مستوى المحافظة، وهذا النوع من العمليات هام ودقيق وليس عمليات ترفيهية.

وأشار شادى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن هناك العديد من الشباب يعانون من عدم الانتصاب وهذا يرجع لعدة عوامل منها الإصابة بمرض السكر أو التوتر العصبى أو التلوث الغذائى، مضيفاً أنه تم افتتاح عيادة الذكورة بالمستشفى العام لمجابهة مثل هذه الحالات، موضحاً أن المستشفى بها أطباء أكفاء مدربين على مثل هذه العمليات.

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وتابع مدير مستشفى المحلة العام، أن هذه العمليات لها أجهزة متعددة، منها صمامات تساعد على الانتصاب أو الارتخاء حسب الحالة، مضيفاً أن المريض الذى أجريت له هذه العملية بالمستشفى كانت قد أجريت له منذ 3 سنوات بقصر العينى وفشلت بعد مرور 3 شهور من إجرائها، مؤكداً أن تلك العمليات تجرى بنسب نجاح عالية داخل المستشفيات الخاصة، ولكنها عمليات سرية لخصوصيتها ولا يعلن عنها ومنتشرة بمصر والدول العربية.

وأردف قائلا: "إن العملية تكلف المريض أكثر من 20 ألف جنيه خارج المستشفيات الحكومية، ولكنها أجريت لهذا المريض بالمجان داخل المستشفى، ولم يتكلف سوى ثمن الجهاز 6 آلاف جنيه، وتم إعطائه تخدير نصفى عادى، وأجريت تحت إشراف 3 أطباء:"هم الدكتور هشام فتحى رئيس قسم المسالك البولية بالمستشفى والدكتور صلاح بدير والدكتور صلاح الدرينى"، وقاموا بذرع أنبوب نصف صلب فى قضيب المريض تساعد على الانتصاب ولا تسبب أى مضاعفات بالجسم، ومجرى البول لا يتأثر بمثل هذه العملية نهائياً.

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وأكد مدير مستشفى المحلة العام أن المستشفى تشهد عمليات استحداث عمليات جراحية، منها جراحة المخ والأعصاب وجراحة الأوعية الدموية وجراحة التجميل.

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- بالصور.. رجل يلجأ لتركيب جهاز تعويضى بالعضو الذكرى لمساعدته على الزواج والإنجاب.. المريض أجرى العملية منذ 3سنوات بقصر العينى وفشلت.. والطبيب:جهاز أرجنتينى بـ6 آلاف جنيه يساعد على الانتصاب بضمان 15 سنة