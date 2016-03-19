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باحثة مصرية بكندا تتوصل لنوع جديد من الخرسانة باستخدام مخلفات الزجاج

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باحثة مصرية بكندا تتوصل لنوع جديد من الخرسانة باستخدام مخلفات الزجاج باحثة مصرية بكندا تتوصل لنوع جديد من الخرسانة باستخدام مخلفات الزجاج
حصلت الدكتورة نانسى سليمان، المدرسة بجامعة شيربروك بكندا، على جائزة أفضل بحث فى المؤتمر الدولى الثامن لتكنولجيا النانو الذى أقيم فى شرم الشيخ فى الفترة من 12 إلى 16 مارس الجارى بمشاركة 6 دول أجنبية، بعد توصلها لنوع جديد من الخراسانة فائقة الأداء.

وأكدت الدكتورة نانسى سليمان، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن البحث تم إعداده بمشاركة فريق عمل مصرى كندى، حيث تم التوصل لنوع جديد من الخرسانة فائقة الأداء، باستخدام مخلفات الزجاج المطحون بالإضافة إلى حبيبات متفاوتة فى التدرج الحبيبى تصل إلى بضع نانومترات.

وأشارت إلى أنه يطلق على هذه الخرسانة [(ultra-high-performance glass concrete (UHPGC]، لافتة على أنه تم تسجيل براءة اختراع فى هذا الشأن بكندا والولايات المتحدة الأمريكية، وسيتم تسجيلها بكل دول أوروبا.

وأوضحت أنه يتم استخدام بودرة الزجاج للإحلال الجزئى بنسب كبيرة لكل المكونات التقليدية فى الخرسانة فائقة الأداء (UHPC) من اسمنت، وبودرة الكوارتز، ورمل الكوارتز، غبار السليكا، مشيرة إلى أن الخرسانة الجديدة لها العديد من المزايا الاقتصادية والبيئية والتقنية، بالإضافة إلى أنها قليلة التكلفة تصل لنصف تكلفة الخرسانة العادية.

وأكدت أن الخرسانة الجديدة تقلل من انبعاث ثانى اكسيد الكربون الذى ينتج من صناعة الأسمنت، ويتم التخلص من المواد الضارة بالبيئة مثل بودرة الكوارتز، ورمل الكوارتز، بالإضافة إلى إعادة تدوير واستخدام الزجاج بدلاً من دفنه فى الأرض.

وأكدت أنه يمكن صب هذه الخرسانة بدون الحاجة إلى أيدى عاملة للدمك وإنهاء السطح الخارجى، لما لها من انسيابية عالية.

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