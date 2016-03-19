اليوم.. رئيس الوزراء يجتمع بنواب الغربية لاستعراض أهم مشاكل المحافظة

يعقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم السبت اجتماعا بنواب محافظة الغربية لبحث المشاكل وأهم الملفات الخاصة بالمحافظة.

وأكد الدكتور محمود شحاتة عضو مجلس النواب عن بندر المحلة بمحافظة الغربية لـ"اليوم السابع" أن النواب سيعرضون على رئيس الوزراء أهم مشاكل المحافظة، موضحا أنه سيعرض ونواب بندر المحلة مشاكل عدم استكمال مشروعات تطوير مدينة المحلة، ومشروع إنشاء منطقة صناعية واستثمارية على قطعة أرض تابعة لشركة غزل المحلة على مساحة 34 فدانا، إلى جانب إنشاء مشروعات استثمارية ومشروعات إسكان على أرض منطقة المستعرة "المدينة العمالية" بالإضافة إلى استكمال مشروعات رصف الطرق والشوارع بالمدينة.

ويضيف محمد كمال مرعى عضو مجلس النواب عن مركز المحلة أن اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع النواب سيتناول عرض رئيس الوزراء لبيان الحكومة وسيقوم النواب باستعراض أهم مشاكل الدوائر لاتخاذ إجراءات حيالها لسرعة حلها.

ويعرض نواب مركز المحلة على رئيس الوزراء سرعة الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى بقرى المركز وإنشاء مشروعات للصرف فى القرى المحرومة منه، وضرورة قيام الشركات المنفذة لمشروعات الصرف الصحى بتركيب التوصيلات المنزلية قبل تسليم المحطات لعدم إلقاء العبء على الأهالى إلى جانب ضرورة توصيل المرافق للمنازل الواقعة خارج الحيز العمرانى وعرض مشاكل العزب التابعة للقرى وتوصيلها على مشروعات الصرف الصحى بالقرى التابعة لها.

وأضاف "مرعى" أنهم سيعرضون على رئيس الوزراء تحويل وحدات طب الأسرة والوحدات الصحية إلى مستشفيات تكامل متطورة لتخدم القرى لتخفيف الضغط على المستشفيات العامة.

كما سيعرض النواب على رئيس الوزراء تكليف الهيئة العامة للطرق والكبارى برصف طريق المحلة- محلة حسن - دمرو " وطريق البنوان المؤدى لحدود كفر الشيخ وطريق "المحلة - شبرابابل " وطريق " المحلة قطور".

كما سيتم عرض مشاكل الفلاحين والتى تتمثل فى ضرورة رفع غرامات زراعة الأرز عن الفلاحين وسرعة إنهاء إجراءات الأراضى أملاك الدولة لبناء المدارس عليها طبقا لتوجهات الدولة بحيث تسلم لهيئة الأبنية للبدء فى إنشائها، بالإضافة إلى المشاكل بين هيئة الأوقاف المصرية والفلاحين والملاك فى أراضى الأوقاف بمركز المحلة، وعرض المشاكل الخاصة بتسويق الفلاح للمحاصيل الزراعية وتشجيع الفلاحين على زراعة القطن والذرة.

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