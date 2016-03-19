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مريض نفسى يذبح كلبا ويعده طعاما له بالمنصورة

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مريض نفسى يذبح كلبا ويعده طعاما له بالمنصورة مريض نفسى يذبح كلبا ويعده طعاما له بالمنصورة
ذبح مريض نفسيا بمركز المنصورة كلبا وأقدم على تسويته استعدادا لأكله، وقد تلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية إخطارا من العقيد سيد خشبة مفتش مباحث مركز المنصورة، بورود بلاغ من أهالي قرية ميت مزاح التابعة لدائرة المركز بقيام مختل نفسيا بذبح كلب واصطحابه إلى المنزل.

وعلى الفور انتقل الرائد رامى طنطاوى رئيس المباحث الى مكان البلاغ وتبين أن الشخص يدعى وليد محمود حجازى 35 عاما مريض نفسى، حيث قام بذبح كلب ضال وسلخه وتجهيزة لاعداده كطعام وتم تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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