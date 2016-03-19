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بالصور..إغلاق مطعم شهير لاتهام مسؤليه بتقديم أطعمة فاسدة بأكتوبر

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بالصور..إغلاق مطعم شهير لاتهام مسؤليه بتقديم أطعمة فاسدة بأكتوبر بالصور..إغلاق مطعم شهير لاتهام مسؤليه بتقديم أطعمة فاسدة بأكتوبر
أغلقت الأجهزة التنفيذية بمدينة السادس من أكتوبر مطعم شهير بالحى السابع بالمدينة، بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة وذلك بناء على قرار مسبق من النيابة العامة لاتهام مسؤليه بتقديم أطعمة فاسدة.

بداية الواقعة كانت بتلقى قسم شرطة أول أكتوبر عدة بلاغات تتهم مطعم شهير بأكتوبر بتقديم وجبات فاسدة ما أدى تسمم عدد كبير من المواطنين جراء تناولهم الطعام بالمطعم سالف الذكر ملحق بها تقارير طبية تثبت حالات التسمم.

بناء على ما سبق صدر قرار من النيابة العامة بإغلاق المطعم واستدعاء المسؤلين لسماع أقوالهم حول الواقعة.

إغلاق مطعم شهير (1)

إغلاق مطعم شهير (2)


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