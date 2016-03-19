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مطار القاهرة يرحل 19 شابًا سودانيًا لمحاولتهم التسلل إلى الأراضى الليبية

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مطار القاهرة يرحل 19 شابًا سودانيًا لمحاولتهم التسلل إلى الأراضى الليبية مطار القاهرة يرحل 19 شابًا سودانيًا لمحاولتهم التسلل إلى الأراضى الليبية
رحّلت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولى، 19 شابًا سودانيًا إلى بلادهم بعد القبض عليهم لمحاولتهم التسلل إلى الأراضى الليبية.

وأفاد مصدر مطلع بالمطار، أن مأمورية تابعة لمديرية أمن مطروح وصلت المطار وعلى متنها 13 شابًا تم إلقاء القبض عليهم لترحيلهم إلى بلادهم، بالإضافة إلى 6 آخرين وصلوا المطار صباح اليوم قادمين عبر مأمورية أمنية تابعة لمديرية أمن الاسماعيلية.

وأوضح المصدر، أنه تم فحص مواقفهم الأمنية من قِبل الأجهزة الأمنية المعنية و ترحيلهم إلى بلادهم بالتنسيق مع سفارة الخرطوم بالقاهرة.


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