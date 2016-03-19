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ضبط 30 بائعا متجولا ومتسولا داخل وسائل المواصلات فى حملات أمنية

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ضبط 30 بائعا متجولا ومتسولا داخل وسائل المواصلات فى حملات أمنية ضبط 30 بائعا متجولا ومتسولا داخل وسائل المواصلات فى حملات أمنية
تمكنت شرطة النقل والمواصلات من ضبط نحو 30 بائعا متجولا ومتسولا داخل وسائل المواصلات فى حملات أمنية مكبرة على السكة الحديد والمترو.

وشدد اللواء محمد يوسف مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات على استمرار الحملات الأمنية وتوسيع دائرة الاشتباه السياسى والجنائى، منبهاً على الضباط بحسن معاملة المواطنين ومساعدة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.


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