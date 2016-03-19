هل يدخل ماكليش مع الزمالك قائمة بدأها مواطنه وأنهاها فيريرا؟

منتعشا بفوز خارج الحدود يواجه الزمالك ضيفه يونيون دوالا الكاميروني في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

ويحل دوالا ضيفا في ملعب بتروسبورت على الزمالك ولا بديل أمامه إلا هز شباك أحمد الشناوي حارس الفريق الأبيض بعد خسارته على ملعبه 1-0.

لكن الزمالك لن يتهاون مع مدربه الاسكتلندي أليكس ماكليش بحسب ما قاله للاعبي فريقه خلال التدريبات الأخيرة استعدادا للمباراة.

ويبحث الزمالك عن الفوز على ملعبه ليحقق الفوز ذهابا وإيابا في افتتاح البطولات الإفريقية، الذي تحقق ثماني مرات في كل المحافل بالقارة السمراء.

فالزمالك نجح في الفوز ذهابا وإيابا في افتتاح دوري أبطال إفريقيا وبطولة إفريقيا أبطال الكأس التي ألغيت، وكأس الكونفدرالية العام الماضي.

ويستعرض FilGoal.com قائمة المدربين الذين حققوا الفوز ذهابا وإيابا في افتتاح البطولات الإفريقية على مستوى الأندية:

ديف مكاي

كان ديف مكاي أول مدرب يحقق للزمالك الفوز ذهابا وإيابا وذلك في دوري الأبطال 1993.

فاز ذهابا على ماليندي التنزاني 1-0 بهدف مصطفى نجم، وإيابا سحق الضيوف 4-0 بأهداف مصطفى نجم وحسين عبد اللطيف ونبيل محمود وإيمانويل أمونيكي.

واستكمل محمود الجوهري مشوار البطولة من دور الثمانية.

أوتوفيستر

وكان أوتوفيستر المدرب الألماني هو المدرب الثاني الذي يحقق الفوز ذهابا وإيابا في افتتاح بطولة إفريقية مع الزمالك.

فقد فاز على الهلال السوداني 1-0 ذهابا وإيابا عن طريق حسام حسن وعبد الحليم علي على الترتيب.

كابرال

البرازيلي كابرال كان هو الثالث الذي فاز في المباراتين أمام السكر الكيني بثلاثية نظيفة في القاهرة و4-1 في كينيا وذلك في بطولة 2003.

وكان كابرال محظوظا على الفرق الكينية إذ فاز ذهابا في نسخة 2005 من دوري أبطال إفريقيا 1-0 خارج ملعبه وانتصر 3-1 في الإياب.

هنري ميشيل

في دوري أبطال إفريقيا 2007 فاز الزمالك على فيتالو البورندي 4-1 في القاهرة وانتصر إيابا 1-0.

وسجل عمرو زكي وحازم إمام وطارق السيد ومصطفى جعفر أهداف الذهاب، بينما أحرز حازم إمام هدف الإياب.

رود كرول

في دوري أبطال 2008 فاز الزمالك على الجيش الرواندي 2-1 خارج ملعبه بهدفي مصطفى جعفر وجمال حمزة، وكان تحت قيادة الهولندي رود كرول.

بينما في الإياب انتصر 2-0 عن طريق محمود فتح الله وشريف أشرف.

ميدو

في دوري أبطال إفريقيا موسم 2014 عندما كان أحمد حسام "ميدو" مديرا فنيا لأول مرة مع الزمالك فاز على إيه إس دوان النيجري 2-0 في القاهرة.

وفاز 1-0 بهدف حازم إمام في لقاء الإياب.

جوزفالدو فيريرا

أخر المدربين الذين فازوا مع الزمالك في افتتاح بطولة إفريقية، كان جوزفالدو فيريرا المدير الفني البرتغالي.

ففي دور الـ32 من كأس الكونفدرالية فاز على رايون سبور في مصر 3-1 وبثلاثية نظيفة في رواندا.

أما أليكس ماكليش حقق الجزء الأول من الفوز في انطلاقته الإفريقية، وأمامه موقعة في بتروسبورت.. قد يدخل القائمة السابقة في تاريخ الزمالك.

بالفيديو - ماكليش يتحدث عن تطوير لاعبي الزمالك وملاحقة الأهلي.. وتكرار إنجاز رنجرز