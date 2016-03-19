بعد يوم مرهق.. اتفرج على فيلم كوميدى وامشى 15 دقيقة ليلا تستعيد طاقتك

يمارس العديد من الأشخاص فى الحياة اليومية كثير من المهام تجعلهم متعبين ويشعرون بالأرق، سواء بسبب ضغط العمل أو الأعمال المنزلية التى تضعف طاقة الجسم .

ويقدم الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، فى تقرير نشره مؤخرا بعض النصائح لتجديد الطاقة فى الجسم بعد يوم طويل متعب أو ممارسة بعض المهام المجهدة.

وقال التقرير إن هذه النصائح تتضمن:

>• تدليك القدم والاسترخاء، ويكون ذلك بلف قدميك بمنشفه مبلله بماء ساخن وإبقاءها فترة حتى تشعر بالارتياح ثم دلك قدميك لتفريغ الضغط من الجسم.

• تجديد نشاط الجسم بتناول كوب من الشاى الأخضر أو غيره من المشروب المفضلة لك، فذلك يعد من الطرق الأكثر فعالية لتجديد طاقة الجسم.

• مشاهدة فيلم فكاهى، لأن الضحك يجعل مزاجك أفضل ونشاط جسمك أكثر.

• المشى ليلا 15 دقيقة ، رغم أنه قد يكون صعبا بعد يوم مجهد، لكن ذلك يجعلك أفضل ويساعدك فى التغلب على الضغط والحصول على نوم ليلة جيدة.

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