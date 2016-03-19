أخبار عاجلة

بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
«وفد الغربية» يطالب بأخذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لأعمال إرهابية مماثلة -
فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية -
مساء dmc - مسئول بكشافة الكاتدرائية المرقسية يكشف كواليس لحظة تفجير الكنيسة -
مساء الأنوار: لقاء مع مرتضى منصور وأحمد مرتضى على هامش تولي إيناسيو تدريب نادي الزمالك -
اختفاء فتاة بالبدرشين.. ووالدها: "ذهبت لحفظ القرآن ولم تعد" -
مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

بعد يوم مرهق.. اتفرج على فيلم كوميدى وامشى 15 دقيقة ليلا تستعيد طاقتك

Google+ Print
بعد يوم مرهق.. اتفرج على فيلم كوميدى وامشى 15 دقيقة ليلا تستعيد طاقتك بعد يوم مرهق.. اتفرج على فيلم كوميدى وامشى 15 دقيقة ليلا تستعيد طاقتك
يمارس العديد من الأشخاص فى الحياة اليومية كثير من المهام تجعلهم متعبين ويشعرون بالأرق، سواء بسبب ضغط العمل أو الأعمال المنزلية التى تضعف طاقة الجسم .

ويقدم الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، فى تقرير نشره مؤخرا بعض النصائح لتجديد الطاقة فى الجسم بعد يوم طويل متعب أو ممارسة بعض المهام المجهدة.

وقال التقرير إن هذه النصائح تتضمن:
>• تدليك القدم والاسترخاء، ويكون ذلك بلف قدميك بمنشفه مبلله بماء ساخن وإبقاءها فترة حتى تشعر بالارتياح ثم دلك قدميك لتفريغ الضغط من الجسم.

• تجديد نشاط الجسم بتناول كوب من الشاى الأخضر أو غيره من المشروب المفضلة لك، فذلك يعد من الطرق الأكثر فعالية لتجديد طاقة الجسم.

• مشاهدة فيلم فكاهى، لأن الضحك يجعل مزاجك أفضل ونشاط جسمك أكثر.

• المشى ليلا 15 دقيقة ، رغم أنه قد يكون صعبا بعد يوم مجهد، لكن ذلك يجعلك أفضل ويساعدك فى التغلب على الضغط والحصول على نوم ليلة جيدة.


>دراسة أمريكية : الشعور بالتعاسة والإجهاد يعرضك للأمراض والموت المبكر

انتبهى.. التوتر يجعلك أكثر عرضة لآلام المفاصل والعظام

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365