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سلاح الجو الليبى يستهدف جرافة بحرية قبالة شواطئ بنغازى

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سلاح الجو الليبى يستهدف جرافة بحرية قبالة شواطئ بنغازى سلاح الجو الليبى يستهدف جرافة بحرية قبالة شواطئ بنغازى

>استهدف سلاح الجو الليبى، قبالة شواطئ مدينة بنغازى، جرافة بحرية (عوامة) كانت تقل على متنها 15 دبابة، إضافة إلى ثلاث حاويات مملوءة بالذخائر وعددا من السيارات والمقاتلين.

وقال قائد غرفة عمليات الجيش الليبى العميد ركن عبدالسلام الحاسى، فى تصريح صحفى مساء اليوم، "إن سلاح الجوى أغرق اليوم قبالة شواطيء مدينة بنغازى جرافة بحرية تحمل 15 دبابة، إضافة إلى ثلاث حاويات مملوءة بالذخائر وعدد من السيارات والمسلحين".

وأضاف " إن القوات البحرية وسلاح الجو رصدوا الجرافة، فيما استهدفها سلاح الجو وكانت إصابته دقيقة الهدف، وأغرقت العوامة بما فيها".
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