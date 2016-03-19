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حظك اليوم برج القوس السبت 19/3 /2016

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حظك اليوم برج القوس السبت 19/3 /2016 حظك اليوم برج القوس السبت 19/3 /2016

برج القوس على الصعيد المهنى:


>لا تتعامل مع تصرفات بعض المحيطين بك على إنها أسلوب دائم فى الشغل، الآراء المكونة عنك لن تحدد شخصيتك، والوصول إلى جميع الأهداف مرة واحدة لن يتحقق، حاول أن تتعامل مع طبيعة العمل بشكل تدريجى، و لا تنسى أن الخطوات المتتالية هى الطريق الأقرب و الأصح لتحقيق الأهداف وتنفيذ الأفكار، وإثبات القدرة والكفاءة فى العمل.

القوس على الصعيد العاطفى:


>الغيرة و الشك لن يثمران علاقة ناجحة، تستخدم تفكيرك و أساليبك الذرية فى الإيقاع بشريك حياتك فى مشكلات تراها من وجهة نظرك كارثية، بالرغم من بساطتها، معايير الثقة بالنسبة لك تختلف عن معايير معظم الأشخاص، لا تتوقع الأسوأ دائماً، حتى لا يشكل صورة ذهنية يصعب محوها من عقلك.

القوس على الصعيد الصحى:


>تتلخص معظم مشكلاتك الصحية فى التفكير لفترات طويلة و التوتر الدائم الذى يسيطر عليك، أعراض التوتر أصبحت لا تفارقك وتبرز فى اهتزاز الساق بشكل دائم ولا إرادى، و ملامح الإرهاق التى تظهر على وجهك، حاول أن تهدأ وتنظم تفكيرك و تترك مساحة لعقلك كى يستريح.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:


>يتوقع علماء الفلك لمولود برج القوس أن يعيش فترة متقلبة هذه الأيام، بسبب وجود بعض الشخصيات التى تثير اشمئزازك ببعض التصرفات، التى يعتبرها كثيرون عادية لكنك تأخذها بمحمل الجد وتؤدى إلى افعالك فى معظم الأوقات، و أفكار اشك التى تسيطر عليك فى معظم الأوقات من الممكن أن تدمر علاقتك بالحبيب.

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مصر 365

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