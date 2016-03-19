حظك اليوم برج الثور السبت 19/3 /2016

الثور على الصعيد المهنى:
>التفاؤل يساعدك كثيراً هذه الفترة خاصة أن هذه الأوقات تحتاج إلى تركيز أكثر و تعامل بشكل مرن، الأجواء العملية تساعد على الإبداع، استثمر هذه الفرصة ولا تجعل هذه الأيام تمر دون أن تنفذ عدد من الأفكار المؤجلة، فستعرف قيمة هذه الأفكار لاحقاً، و ابتسم لأن الأحوال المالية فى طريقها للتحسن.
على الصعيد العاطفى:
>أساليبك المميزة فى الغزل و الطرق المختلفة التى تستخدمها لتكسب قلب شريك حياتك، تجعل علاقتكم فى تميز دائماً، الميل إلى الإصرار و المحاولات المستمر فى إنهاء أى مشكلات بينك وبين الحبيب، كفيلة أن تجعله يشعر باهميته وبحقيقة مشاعرك تجاهه، فبالرغم من طبعك العنيد إلا إنك فى الحب من أكثر الأشخاص الذيت يتعاملون بمرونة.
برج الثور على الصعيد الصحي:
>حالتك الصحية مستقرة والفرصة حالياً متاحة لممارسة الرياضة، والذهاب إلى أحد الأماكن للاستجمام مع الأسرة أو الأصدقاء، الأكلات المفضلة تشعرك بالسعادة لكن الأهم الأ تنسى التحكم فى الدهون والسعرات الحرارية العالية، حتى لا تتسبب فى مشكلات صحية بعد ذلك.
توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور:
>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور أن يعيش فترة مميزة جداً فى حياته وتدعمه مشاعر التفاؤل فى الناحية العملية وتحفزه على تنفيذ أكبر عدد ممكن من الأفكار المؤجلة، لا يمكن أن يحى مولود الثور بدون حب، فبالرغم من صعوبة إيقاعه فى الحب، إلا أن وجود الحب الحقيقى يجعله يندفع بكل طاقته وعواطفه نحو الحبيب.