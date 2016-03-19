حظك اليوم برج الأسد السبت 19/ 3/2016

برج الأسد على الصعيد المهنى:

>على الرغم من النجاحات التى حصدها هذا البرج فى الفترات السابقة على المستوى العملى، إلا أن هذه الفترة مليئة بالمشاكل والعراقيل التى قد تعيقه عن مسيرة تقدمه، لذلك يجب أن يكون أكثر هدوءا وأن لا يستسلم لاحساس التكاسل والتراخى . على الصعيد العاطفى:

>ما زالت حالة الحب الكاذبة التى يعيشها هذا البرج تخيم على مشاعره، فهو يعتقد أنه فى حاجة إلى العيش داخل قصة حب الأمر الذى يدفعه إلى اتخاذ بعض القرارات لخاطئة والدخول فى علاقات عاطفية غير صحيحة . برج الأسد على الصعيد الصحى

>لا داعى للقلق بشان الحالة الصحية، فهذا البرج من أكثر الأبراج التى تراعى نفسها وتأخذ بالها من أى مكشلة صحية بسيطة تواجهه. توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

>تراجع كبير فى مستوى حياتهم العاطفية لذلك لا داعى للتسرع فى اتخاذ القرارات ويفضل أن نكون فى قمة الهدوء،اما الحياة العاطفية مازالنا نعيش قصة حب كاذبة يجب ان نستفيق منها .

شبكةعيونالإخبارية

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