حظك اليوم برج الميزان السبت 19 /3/2016

برج الميزان على الصعيد المهنى:

>يتميز مواليد برج الميزان بقدرة كبيرة على العمل تحت ضغوط العمل المختلفة فهم من الأشخاص التى تعرف جيدا كيف تصل إلى احلامها مهما كانت الصعاب، يحاول الكثيرون فى محيط عملك أن ينالو من طاقتك ولكنك تحاول طوال الوقت التصدى لهم ، لا تتراجع فأنت قادر على المثابرة لتصل إلى ماتريد ، لديك فرصة جيدة فى المرحلة القادمة حتى تعوض بعض الخسائر التى وقعت فيها عليك أن تتعلم من أخطائك حتى لا تحدث من جديد . على الصعيد العاطفى:

>الحب فى حياة مواليد الميزان يأخذ مقدار كبير فهم عاشقون جيدون لديهم قدرة على العطاء فى أصعب الظروف الحياتية ولذلك عليك أن تكون حبيب مخلص فى حياة الميزان ، لا تنظر إلى الحياة العائلية على أنها عبء واقع على كاهلك ولكن عليك أن تعيش فى الحياة العاطفية بطريقة أكثر تحرر وانطلاق برج الميزان على الصعيد الصحي:

>تحاول طوال الوقت الوصول إلى الوزن المثالى حتى لا تصاب ببعض الأمراض ، عليك الاستمرار فى هذا الطريق ، فدائما أنت قادر على التحدى ، الصحة لا يوجد اغلى منها فى حياة الإنسان حاول أن تكون مثالى فى حياتك الصحية لتكسب صحة جيدة توقعات علماء الفلك لبرج الميزان :

>تتوقع لك الأبراج مزيد من التقدم فى حياتك الشخصية ، لكن سيكون لديك بعض المشاكل فى محبط العمل أنت قادر على تجاوزها بقليل من الصبر والحكمة حتى لا تصاب بالإحباط

شبكةعيونالإخبارية

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