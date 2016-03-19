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حظك اليوم برج الحمل السبت 19 /3/2016

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حظك اليوم برج الحمل السبت 19 /3/2016 حظك اليوم برج الحمل السبت 19 /3/2016

برج الحمل على الصعيد المهنى:


> مواليد الحمل يتميزون بقدرة كبيرة على الاختراع والابتكار فى الجانب العملى يحاولون طوال الوقت أن يكون لهم دور ملموس وكبير فى عملهم حتى لا يأخذ مكانهم أحد أخر ، يرون أن النجاح العملى يصنع لهم توازن نفسى يجعلهم قادرين على العيش فى مجالات الحياة المختلفة ، يلقبهم البعض بماكينة عمل من شدة حبهم للعمل والتفانى فى جميع التفاصيل .

على الصعيد العاطفى:


>يعرف عن مواليد الحمل بأنهم فاشلين فى الجانب العاطفى ، فهم لا يرون للحب قيمة فى حياتهم ، لذا نجد أن حياتهم الاسرية غير مستقرة وكأنهم يريدون أن يظلو طيور مهاجرة طوال الوقت لا تحط على غصن أمان ، عندهم قدرة كبيرة على تزيف الحقائق.

برج الحمل على الصعيد الصحى:


>لديك مشكلة صحية قديمة بدأت تطفو على السطح من جديد عليك التصدى لها حتى لا تكبر القصة أكثر من ذلك فأنت إنسان يعرف جيدا أن الصحة أهم مافى الحياة سوف يكون لديك فرصة كبيرة فى رعاية نفسك وتقديم الدعم المطلوب إذا نظمت وقتك بصورة أفضل.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:


>تتوقع الأبراج أن تدخل علاقة عاطفية جديدة ، سوف تحاول من جانبك أن تبتعد عن المشاكل ولكن الماضى يطاردك وأنت تسير فى نفس الاتجاه بكل قوة مما يجعلك قد تخسر كل شئ فى لحظة ، على الجانب العملى سوف تحصل على فرصة عمل جيدة فى الفترة القادمة حاول أن تثبت نفسك فيها بكل جدارة

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مصر 365

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