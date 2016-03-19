برج الجدى حظك اليوم السبت 19\3\2016

برج الجدى على الصعيد المهنى:
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مواظبتك على على عمل لا تحبه لن يفيدك بأى حال، بالعكس سيجعلك غير قادر على الإنجاز .. من المفهوم جداً الاحتياج للعمل، ولكن أثناء عملك هذا، قم بالبحث عن مجال يناسبك أكثر، فليس معنى أن دراستك فى مجال معين، أن تلزم نفسك بالعمل فيه، فالحياة أمامك مجالاتها واسعة، ابدأ من الصفر، خذ المزيد من الكورسات فى المجال الذى تحبه، وانطلق.
الجدى على الصعيد العاطفى:
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الأشخاص اللذين لا يعرفون أنفسهم جيداً، يقعون فى الكثير من الأخطاء مع شركاء حياتهم .. وقد تصل هذه الأخطاء حد الظلم، لذلك ينبغى عليك تحديد ما تريد، حتى لا تظلم شخصاً لا ناقة له ولا جمل فى مزاجك المتغير والمتقلب.
الجدى على الصعيد الصحى:
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ينبغى عليك الاهتمام بصحتك النفسية بنفس القدر الذى تسعى فيه للحصول على اللياقة البدنية، فكما أن مظهرك مهم، نفسيتك مهمة كذلك، لذلك قم بالترويح عن نفسك، وممارسة رياضة
تساعدك على تصفية ذهنك.
توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:
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تحتاج للاستقرار بعد مرورك بالكثير من المغامرات الفترة الماضية، تحتاج أن تلتقط أنفاسك، لتستطيع أن تغامر من جديد، خذ هدنة، وابتعد عن المخاطر قدر الإمكان هذه الفترة، فالحياة يجب أن يحدث فيها بعض التوازن، فهى ليست مغامرة على الدوام، وليست روتين دائم، قم بالموازنة لتحصل على السعادة التى تتمناها.
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شبكةعيونالإخبارية
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