برج العقرب حظك اليوم السبت 19\3\2016

برج العقرب على الصعيد المهنى:

العقرب على الصعيد العاطفى:

العقرب على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>حاول تقبل النصائح التى توجه لك فى عملك ونفذها، يجب تغيير خطة العمل كاملة قبل ارتكاب أى خطأ، فربما تحدث أخطاء لا يتم التغاضى عنها، الوضع المالى لديك متوازن لكن حاول أن لا تكون مبذر، هناك تدفق فى النصائح من المقربون لك بشأن عملك، حاول الاستماع اليها بعناية.>لديك شخصية ساحرة تجذب إليك الطرف الآخر، لكن حاول أن لا تدخل فى أى علاقة أخرى هذه الأيام، ستشعر بأنك قد فعلت القرار الصحيح بأخذ فترة ن العزلة والراحة، لكن حاول أن لا تطيل من فترة الراحة، مشاكل عاطفية ستحدث لك الأيام المقبلة حاول تجنبها بالدبلوماسية.>حتى لا يظهر عليك تجاعيد الكبر حاول اتباع نظام غذائى جيد ومعقول، اهتم بمظهرك قليلا هذه الأيام، الابتعاد عن التدخين سيجعل صحتك أفضل، من الضرورى الحفاظ على رشاقتك، شرب الماء كثيرًا سيفيد من تحسين آداء الجسد، توقف عن السهر فهو يرهق عينيك.>هذا اليوم هو يوم من العمل الجاد والشاق بالنسبة لك، من المحتمل أن تكون قادرًا على إنهاء بعض المشاريع، رؤسائك فى العمل سيشيدون بك هذه الفترة، اغتنم هذه الفرصة لتتقدم مهنيًا.