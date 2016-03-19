برج الجوزاء حظك اليوم السبت 19/3/2016

برج الجوزاء على الصعيد المهنى:

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على الصعيد العاطفى:

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برج الجوزاء على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

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الأمور لا تسير بالطريقة التى تخطط لها أو ترغب بها وكل خطط العمل الخاصة بك التى أعددتها فى وقت مبكر تنحرف عن مسارها وهو ما يسبب لك إحباطًا وإزعاجًا شديدًا ويؤثر على إنتاجيتك طوال اليوم. حاول أن تضبط أعصابك وتسترد هدوئك وتحاول أن تكون أكثر مرونة فى خطط عملك.الكواكب المتحكمة فى حياتك العاطفية فى ذروة نشاطها الآن لذلك من المتوقع أن تعيش لحظات حب رائعة فحاول أن تستفيد للدرجة القصوى من هذا وضع خطط لأن تفعل شيئا خاصة مع شريك حياتك أو تدبر مفاجأة له.مخاطر نمط الحياة الحالى الخاص بك تبدأ فى الظهور لك الآن يمكنك أن تبدأ نظامًا آخر لتداركها وقد تضطر للخضوع لفحص طبى ومن المرجح أن يلفت هذا الفحص انتباهك إلى خطر محتمل.أنت فى مزاج يجعلك قادرًا على تقديم أفضل ما لديك، رغم أنك تعيش بعض التوتر والأوقات الصعبة، إلا أن أهم مميزاتك هى أنك لديك قدرة على مواجهة هذه الأوقات الصعبة بمرونة وذكاء.