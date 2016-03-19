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برج الدلو حظك اليوم السبت 19\3\2016

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برج الدلو حظك اليوم السبت 19\3\2016 برج الدلو حظك اليوم السبت 19\3\2016

على الصعيد المهنى:
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فرصة سفر للعمل ستعرض عليك اليوم، لذلك يجب أن تكون منفتح جدًا لاستقبال هذا الخبر بصدر رحب، الوقت غير مناسب لليأس، حيث أنه يعد فرصة كبيرة لإظهار قدراتك فى عملك، المجهود الجماعى سيفيدك كثيرًا، حيث أنه يجعلك فى تقدم دائم، لا تجعل الأنانية تسيطر عليك.

الدلو على الصعيد العاطفى:
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أنت بحاجة إلى أن تدرك أن الحدود هى علامة على وجود علاقة صحية، لا تتعدى المساحة الشخصية لشريك حياتك، ولا تحاول أيضًا تبرير ذلك باسم الحب من الضرورى أيضًا السماح لشريك حياتك بالتحدث معك وقتما يرغب، حاول التقليل من الغيرة قليلا، فقد تحدث الكثير من المشاكل لك بسببها.

الدلو على الصعيد الصحى:
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عليك أن تكون حذرًا حول ما تأكله اليوم، مشاكل فى المعدة وعسر هضم يصيبك اليوم، ولكن فى بعض الحالات قد تتطور إلى شيء أكثر خطورة، تجنب الوجبات السريعة، والأطعمة المقلية والوجبات السكرية، الذين يعانون من حالات صحية مزمنة قد يواجههوا هبوط حاد إذا لم يتم اتخاذ الاحتياطات المناسبة.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:
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إذا فشل الناس فى فهمك، لا تضيع وقتك فى الحزن على فهمك بطريقة خاطئة، تصرف بتلقائية وبشخصيتك العادية ولا تتصنع شخصية أخرى، كن حذرًا من المقربين لديك.

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مصر 365

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