برج السرطان حظك اليوم السبت 19\3\2016

برج السرطان على الصعيد المهنى:

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السرطان على الصعيد العاطفى:

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السرطان على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

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ينبغى دوماً الفصل بين الخلافات الشخصية وبين عملك، عاطفتك تجعلك تخسر الكثير، يجب عليك معاملة زملاء العمل بطريقة حيادية لا علاقة لها بخلافاتكم، لأن هذا يؤثر سلباً بالتأكيد على مصلحة العمل، وعلى أدائك، وعلى تقدمك ونجاحك، كن عادلاً فى حكمك على الآخرين، ولا تجعلك أهواءك تؤثر عليك .. خاصة إن كنت فى مركز قيادى يقتضى ضرورة الفصل بين العاطفة والعقل، وعدم أخذ قرارات بناءً على انفعال عاطفى.كما أن الحياة يلزمها التغيير والتجديد، فالعلاقات العاطفية يلزمها هذا بالتأكيد، ولذلك عليك أن تقترح أماكن جديدة لشريك حياتك، وأيضاً عليك أن تفاجئه بهدايا لم تكن فى الحسبان وبدون أى مناسبة، استمع إليه، وساعده على إيجاد الحلول، هذا كله من شأنه أن يقرب بينكما أكثر وأكثر.عندما تأخذ جوانب حياتك المختلفة من صحتك، إذاً أنت فى خطر ومأذق كبير .. عليك أن تواظب على التمارين الرياضية، وشرب الكثير من المياه حتى تستعيد طاقتك، والنوم بشكل جيد، والابتعاد قدر الإمكان عن الوجبات السريعة، فالطعام الصحى سينعكس على لياقتك البدنية، وصحتك، ونفسيتك.تأكد أن بعد أى أزمة يأتى الفرج، فكن على يقين أن العسر يتبعه يسراً، فتفائل، ولا تتوقف عن الحياة، مارسها كما يجب .. وقم بالتعرف على الكثير من الأصدقاء الجدد، فتجديد العلاقات يبث فينا الحياة.